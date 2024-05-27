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أسعار البيض ترتفع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:25 ص الإثنين 27 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.45 جنيه، بزيادة 5.14 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 146.52 جنيه ، بزيادة 2.38 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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