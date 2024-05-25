خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد وانخفاض البيض والجبن وعودة الذهب للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والزيت واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الدواجن، والبيض والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأبيض والبلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

5 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع الزيت واللحوم وانخفاض الجبن والعدس اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات