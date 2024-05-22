أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 103.07 جنيه، بتراجع 21 قرشا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90.56 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.39 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.