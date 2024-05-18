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تعرف على أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:06 ص السبت 18 مايو 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 137.79 جنيه، بتراجع 4.12 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 149.25 جنيه، بزيادة 8 قروش.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
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