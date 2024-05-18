حديد عز يتراجع 1369 جنيهاً.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: سجل 38738.46 جنيه، بتراجع 1398.68جنيه.

سعر طن حديد عز: بلغ 40725 جنيها، بتراجع 1369.12 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: سجل 2162.94 جنيها، بتراجع 72.32 جنيه.