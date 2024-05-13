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مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:48 م الإثنين 13 مايو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.9% عند مستوى 25381 نقطة، مع نهاية جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.56%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 177.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 48.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 226 مليون جنيه.

وساهم في صعود مؤشرات الرئيسي للبورصة بنهاية جلسة الاثنين، ارتفاع سهم شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير بنسبة 3.44%، ليغلق عند سعر 3.310 جنيه للسهم مقابل 3.200 جنيه للسهم سعر الفتح.

وسهم شركة حديد عز محققاً السهم ارتفاعاً بنسبة 3.39% ليغلق عند سعر 61 جنيه للسهم مقابل 59 جنيه للسهم سعر الفتح.

وسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون ليرتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند سعر 249.97 جنيه للسهم مقابل 241.96جنيه للسهم سعر الفتح.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 3.26% عند مستوى 25155 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الأحد.

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