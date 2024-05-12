سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يصعد خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام .

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2361 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بزيادة 0.60%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب