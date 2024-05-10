ارتفاع اللحوم 12 جنيها.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار عددا من السلع الأساسية والغذائية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعارها أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت كالآتي:

أسعار السلع الأساسية والغذائية

كيلو الأرز المعبأ : 34.1 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 51.11 جنيه، بانخفاض 1.12 جنيه.



كيلو الدقيق المعبأ: 25.88 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 83.47 جنيه بانخفاض 4.87 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.52 جنيه، بانخفاض 73 قرشاً.

كيلو المكرونة المعبأة: 15 جنيها.

كيلو العدس المعبأ: 62.93 جنيه، بانخفاض 3.75 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بانخفاض 18 قرشاً.

لتر زيت الذرة: 103.03 جنيه، بانخفاض 4.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 380.54 جنيه، بزيادة 12.11 جنيه.





كيلو الدواجن الطازجة: 101.05 جنيه، بزيادة 87 قرشاً.



كيلو الأرز السائب: 28.37 جنيه، بانخفاض 71 قرشاً.

كيلو الفول السائب: 43.7 جنيه، بانخفاض 88 قرشاً.

كيلو الجبن الأبيض: 138.09 جنيه، بانخفاض 62 قرشاً.

كيلو الجبن الرومي: 253.57 جنيه، بانخفاض 1.43 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.98 جنيه، بانخفاض 11 قرشاً.



كيلو المسلى الصناعي: 103.6 جنيه، بزيادة 6.45 جنيه.