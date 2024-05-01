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حديد المصريين تُخفض سعر الطن 400 جنيه مع بداية مايو

04:01 م الأربعاء 01 مايو 2024

حديد المصريين

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كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد المصريين خفضت سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بقيمة 400 جنيه للطن، مع بداية مايو الجاري مقارنة بأسعار الشهر السابق.

ووفق الزيني، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في شركة حديد المصنع هبط إلى 40100 جنيه.

كانت شركة حديد عز أعلنت تثبيت سعر الطن تسليم أرض المصنع عند 40700 جنيه، وهو نفس سعر نهاية أبريل الجاري، حسبما ذكر الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

حديد المصريين خفض سعر حديد المصريين أحمد الزيني
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