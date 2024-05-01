سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2047 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2631 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3070 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3508 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2290 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بزيادة بنسبة 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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