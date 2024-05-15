سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2063 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلي 3095 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3547 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2354 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.75%، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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