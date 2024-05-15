زيادة الفائدة تقفز بأرباح "برايم القابضة" خلال أول 3 أشهر من 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن قفزة في أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8724%، حسب إفصاح للشركة على البورصة المصرية يوم الأربعاء.

ووفق الإفصاح، حققت الشركة أرباح بنحو 17.26 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2024 مقابل 195.7 ألف جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وأرجعت الشركة في بيان منفصل عن الإفصاح، أسباب ققزة الأرباح إلى ارتفاع الأرباح الناتجة عن نشاط السمسرة، وذلك لارتفاع حجم التداول في الربع الأول من العام الجاري ليبلغ حجم التداول 362 مليار جنيه مقابل 141 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 157%.

إلى جانب ارتفاع العوائد الدائنة بعد قيام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة مرتين خلال الربع الأول من 2024 ليصل سعر العائد إلى 27.25% مقارنة 18.25% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيان الشركة.

وبحسب الشركة في الإفصاح، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.43 مليون جنيه مقابل 20.28 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومجموعة برايم القابضة تأسست عام 1992، وتقدم حلولاً وخدمات مالية مبتكرة ومميزة للشركات، المؤسسات، الحكومات، والأفراد، وذلك عبر خبرة متنوعة تمكن عملاءها من تحقيق أهدافهم الاستثمارية، وفق موقع الشركة الإلكتروني.