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BBC

تباطؤ معدل التضخم في أمريكا خلال أبريل الماضي

05:33 م الأربعاء 15 مايو 2024

الفيدرالي الأمريكي

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كتبت- شيرين صلاح:

سجل معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال أبريل الماضي 3.4% من 3.5% في مارس، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء.

وجاء تباطؤ معدل التضخم تماشيا مع التوقعات، مما يعزز بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، حسب وكالة رويترز

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS لرويترز، "البيانات الاقتصادية مثالية.... لصالح تخفيضات أسعار الفائدة مع بقاء مبيعات التجزئة دون تغيير وتهدئة التضخم وتباطؤه عن وتيرة الربع الأول المثيرة للقلق".

وثبت الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ثالث اجتماعه خلال 2024 مايو الجاري، لتتراوح في نطاق 5.25 و5.50%.

ويسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم إلى معدل 2% على المدى الطويل.

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