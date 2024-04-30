مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من الذهب تتراجع 17% بالربع الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن مجلس الذهب العالمي في بيان يوم الثلاثاء، عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 17% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بذات الربع من العام السابق.

ووفق البيان، سجل حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من 2024 بنحو 13.2 طن من الذهب، مقابل 15.8 طن خلال الربع الأول من 2023.



وأوضح بيان المجلس، أنه رغم تراجع حجم المشتريات في الربع الأول من 2024 لكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي والذي سجل حينها نحو 11.5 طن ذهب.

وكشفت بيان مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.7 طن، وجاءت أفضل من مشتريات الربع الأخير من العام الماضي عند 6 طن.



أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024 فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.

ويرى تقرير لشركة جولد بيليون يوم الثلاثاء، أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلي تحسن الأوضاع الاقتصادية وتلاشي أزمة العملة واختفاء السوق السوداء وتوقف المضاربة على الذهب.

وكشف التقرير أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام وهو ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر

وأشار مجلس الذهب العالمي في بيانه أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول حيث تخطى الطلب الضعيف في كل من الامارات (- 10%) والمملكة العربية السعودية (- 12%) التحسن الذي شهدته مصر (+ 3%).

وأرجع مجلس الذهب العالمي السبب في تراجع الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي في كل من الامارات والمملكة العربية السعودية، ولكن في مصر انخفضت أسعار الذهب المحلية في الربع الأول مع ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد حصول البلاد على تمويلات خارجية بالإضافة إلى استكمال خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وتخطت الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الأول الذي بلغ 13.2 طن كل من الطلب في المملكة العربية السعودية عند 12.4 طن والطلب من الإمارات عند 10.8 طن والكويت عند 4 طن، وفق بيان مجلس الذهب العالمي.