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BBC

انخفاض سعر الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

12:35 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الدواجن

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كتب- أحمد والي:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 114.75 جنيه، بتراجع 55 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.42 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.08 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

الدواجن أسعار الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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