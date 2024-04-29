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بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

01:42 م الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2343 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة بنسبة 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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