تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشاً.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 6 جنيهات و21 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات 13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشاً.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشاً.

اليوسفي بين 4 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و18 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الجوافة بين 12 و22 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.