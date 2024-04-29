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تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:31 ص الإثنين 29 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 102.29 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 2.15 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 91.78 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.28 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

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