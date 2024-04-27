تراجع الزيت وارتفاع الأرز.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت

كتب- أحمد والي:



تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية منها الدواجن، والدقيق، والزيت في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الأرز، والفول، والسكر وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 34.58 جنيه، بزيادة 23 قرشا.



كيلو الفول المعبأ: 52.88 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.



كيلو الدقيق المعبأ: 26.52 جنيه، بتراجع 47 قرشا.



لتر زيت عباد الشمس: 89.7 جنيه، بتراجع 92 قرشا.



كيلو السكر المعبأ: 39.03 جنيه، بزيادة 31 قرشا.



كيلو المكرونة المعبأة: 31.08 جنيها، بزيادة 53 قرشا.



كيلو العدس المعبأ: 61.89 جنيه، بتراجع 5.94 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بزيادة 45 قرشا.



لتر زيت الذرة: 114.86جنيه، بزيادة 3.46 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 389.71 جنيه، بزيادة 6.14 جنيه.



كيلو الدواجن الطازجة: 102.6 جنيه، بتراجع 96 قرشا.



كيلو الأرز السائب: 29.93جنيه، بتراجع 4 قروش.



كيلو الفول السائب: 48.83 جنيه، بزيادة 3.89 جنيه.



كيلو الجبن الأبيض: 136.25 جنيه، بتراجع 5.52 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 246.76 جنيه، بتراجع 11.82 جنيه.



كيلو اللبن السائب: 29.61 جنيه، بزيادة 72 قرشا.



كيلو المسلى الصناعي: 115.26 جنيه، بزيادة 6.12 جنيه.