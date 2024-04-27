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ارتفاع طفيف في أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:33 ص السبت 27 أبريل 2024

أسعار الحديد

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41875 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42888.89 جنيه، بزيادة 7.64 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2220.59 جنيه، بزيادة 11.63جنيه

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
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