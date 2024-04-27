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تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:03 ص السبت 27 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية مجدداً خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 102.6 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بانخفاض 96 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 92.71 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.5 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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