رغم التحديات.. مصر تتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% بالعام المالي المقبل

كتبت- منال المصري:

رفعت مصر توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل الذي ينتهي في يونيو 2025 من 2.9% للعام المالي الجاري 2023-2024، وفق مشروع موازنة 2024-2025.

ويأتي ذلك التحسن بزيادة معدل النمو المتوقع بعد أن حقق العام المالي السابق 2022-2023 معدلا سجل 3.8%، ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وجاء تقدير معدل النمو المستهدف مع اتخاذ مصر الأثر السلبي للأزمة الراهنة على الأداء الاقتصادي المصري خلال العام القادم، فضلا عن التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تؤثر الضغوط الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار التوترات بمنطقة البحر الأحمر على الاقتصاد المصري وتراجع إيرادات قناة السويس، وفق توقعات سابقة من بعض الاقتصاديين.

ويتماشى معدل النمو المستهدف من الحكومة مع توقعات البنك الدولي بزيادة معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل، من توقعات سابقة أقل تفاؤلا عند 3.9%، بحسب تقرير صادر له بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2024".