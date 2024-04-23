سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 120 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 120 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا نحو 2309 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 0.80%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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