سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات، بعد أن تراجع في الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجلت سعر الجنيه الذهب عند 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2359 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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