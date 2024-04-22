تراجع أسعار الأسماك البلطي والبوري بسوق العبور الاثنين

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الأسماك البلطي والبوري، في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 63 و 67 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و140 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.