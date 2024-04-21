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أسعار الدواجن تواصل التراجع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:24 ص الأحد 21 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

كان سعر كيلو الدواجن هبط أكثر من 3 جنيهات أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 105.08 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بانخفاض 66 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 92.48 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.32 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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