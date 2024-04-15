تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 15 أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3655 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3724 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3259 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2793 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26072 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.