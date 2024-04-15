شعبة الدواجن: انخفاض 8 جنيهات في كيلو الفراخ مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي شهدت انخفاضا مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض في المزرعة إلى 85 جنيها مقابل 93 جنيها، على أن تباع في السوق بسعر يتراوح بين 95 و96 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 92 جنيها مقابل 100 جنيه الأسبوع، ليباع في الأسواق 115 جنيها، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وأرجع السيد تراجع أسعار الدواجن إلى انخفاض الطلب على الشراء.

وسجل سعر كرتونة البيض حاليا في المزرعة بين 150 و170 جنيها عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، لتباع بنحو 180 جنيها بالأسواق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.