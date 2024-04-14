إعلان

BBC

خريطة الأسعار: تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والذهب اليوم الأحد

02:46 م الأحد 14 أبريل 2024

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من السلع الغذائية اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد الذهب بشكل طفيف مع منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

xماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات؟

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم الأحد

12.5 جنيه لكيلو البطاطس بسوق الجملة اليوم الأحد

تعرف على أسعار اللحوم والسكر والأرز في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار اللحوم الدواجن الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصناعة تجري 3890 حملة تفتيشية على المصانع في أول 3 أشهر من 2024

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* أجواء حارة وظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة
طهران تهاجم بالصواريخ.. و3 دول تتدخل لاعتراضها.. وإسرائيل تضرب لبنان وسوريا (تغطية خاصة للهجوم الإيراني)