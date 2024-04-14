خريطة الأسعار: تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والذهب اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من السلع الغذائية اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد الذهب بشكل طفيف مع منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

xماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات؟

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم الأحد

12.5 جنيه لكيلو البطاطس بسوق الجملة اليوم الأحد

تعرف على أسعار اللحوم والسكر والأرز في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)