تنظيم الاتصالات: 74% زيادة في استخدام إنترنت الموبايل في رمضان 2024

كتب- علاء حجاج:

أظهر تقرير صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حدوث زيادة في استهلاك خدمات الإنترنت المحمول "إنترنت الموبايل" بنسبة 74% خلال شهر رمضان 2024 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024.

وأوضح التقرير حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 9 مليون مستخدم جديد، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 800 ألف مستخدم جديد.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي قد أصدر منذ عدة أيام تقرير حول منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات لعام 2023، والذي أظهر تلقي الجهاز أكثر من 322 ألف شكوى.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات بلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 90٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 2.6 يوم.