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تراجع طفيف لسعر الذهب في ثاني أيام عيد الفطر خلال تعاملات المساء

02:08 م الخميس 11 أبريل 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، وانخفض الجرام 5 جنيهات، في ثاني أيام عيد الفطر، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لبيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2123 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2730 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3185 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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