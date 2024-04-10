انخفاض حجم التجارة في قناة السويس بنسبة 55% أعلى من التوقعات

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، الربان عمرو قطايا، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة في قناة السويس انخفض بنحو 55% حاليا مقابل تقديرات لصندوق النقد الدولي بحدوث تراجع 50% في أول شهرين من عام 2024.

ودفع تفاقم أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر نتيجة تزايد هجمات الحوثيين سوف تدفع أسعار السلع عالمياً للارتفاع، كما أن أسعار السلع ستتضاعف ابتداء من يونيو المقبل مع ارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة المرور عبر رأس الرجاء الصالح وزيادة فترات الشحن، وفق قطايا.

وأضاف أن وجود حلول سياسية للصراع في المنطقة لإنهاء التوترات المستمرة قد يدفع حركة مرور السفن في قناة السويس للارتفاع، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوط الملاحية مازالت تعبر من خلال قناة السويس.

يذكر أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، أشار إلى أن أوقات التسليم للشحنات البحرية عالميا ارتفعت بمعدل 10 أيام أو أكثر، منذ بدء المشاكل في البحر الأحمر الذي تمر عبره 15% من التجارة البحرية عالميا.

وذكر الصندوق أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50% في أول شهرين من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74%.