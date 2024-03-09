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BBC

أسعار السكر والزيت والأرز في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

02:36 م السبت 09 مارس 2024

أسعار السلع الأساسية

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كتب- أحمد والي:
ينشر مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية وفق بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.78 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 61.15 جنيه

كيلو الدقيق المعبأ: 30.32 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 105.38 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 48.52 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.64 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 70.47 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.09 جنيه.

لتر زيت الذرة: 139.23 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 377.69 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 30.15 جنيه.

كيلو الفول السائب: 50.3 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.16 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 248.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.2 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 274.63 جنيه.

أسعار السلع الأساسية أسعار السكر كيلو الأرز المعبأ

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