بعد التعويم.. 500 جنيه تراجعا في أسعار الأعلاف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف تراجعت 500 جنيه للطن بنهاية الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي قبل تحرير سعر الجنيه.

ووفقا لقول السيد، فإن متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة والفول الصويا وبروتينات أخرى" نحو 26 و27 ألف جنيه، بزيادة 500 جنيه.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل 90 جنيها، ليباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض بين 143 و148 جنيها، ليباع للمستهلك بين 150 و155 جنيها، عند نفس سعر الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي والذي تسبب في رفع الأسعار، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين.

وتوقع السيد مزيد من التراجع في أسعار العلف عند استمرار تدبير البنوك للمستوردين، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار الدواجن.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.