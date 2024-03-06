صندوق النقد يعلن رفع قيمة قرض لمصر إلى 8 مليارات دولار

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.

جاء الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر مشترك لمسؤولي الصندوق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي، وسمح بانخفاض جديد لسعر الصرف ليصل الدولار إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك بعد أن كان يتداول عند 31 جنيها، وذلك للقضاء على السوق السوداء.

وكثيرا ما يطالب الصندوق مصر بمرونة سعر الصرف كاحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللازم لحل أزمة مصر الاقتصادية، وشرط أساسي لإجرء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الموقع في ديسمبر 2022.

وأيعني اتفاق الصندوق مع السلطات، أنه سيتم إجراء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج، كانتا مقررتان في مارس وسبتمبر 2023، بسبب السعر الثابت نسبيا للدولار في البنوك.