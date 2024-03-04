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BBC

شعبة الدواجن: توقعات بتراجع الأسعار 10 جنيهات للكيلو مع بداية شهر رمضان

04:02 م الإثنين 04 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

توقع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، تراجع أسعار الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات للكيلو مع أول أسبوع في شهر رمضان.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الاثنين بالمزرعة يسجل نحو 95 جنيها عند نفس مستويات، لتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 105 جنيهات للكيلو.

وكان السيد قال سابقا، إن السوق يشهد حالة من ضعف الإقبال على شراء الدواجن قبل شهر رمضان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام.

وشهدت أسعار الدواجن هذا العام ارتفاعا في الأسواق وذلك بالتزامن مع صعود أسعار العلف، قبل أن تعاود أسعار العلف خلال الأيام الحالية تراجعها.

وهبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" بنحو 5 آلاف جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، وانخفض إلى 27 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 32 ألف جنيه الأسبوع الماضي، حسبما ذكر سامح السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

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رئيس الشعبة: ضعف الإقبال على شراء الدواجن قبل رمضان بسبب زيادة الأسعار

أسعار الدواجن شهر رمضان غرفة الجيزة التجارية

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