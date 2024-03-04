إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 4 مارس

03:20 م الإثنين 04 مارس 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3040 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3144 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2751 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2358 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22008 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
25% ارتفاعا في أرباح المصرية للاتصالات خلال 2023

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* دولارات رأس الحكمة.. الحكومة: توجيه رئاسي بسرعة الإفراجات الجمركية للسلع
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
* جمود في البيع والشراء.. ما سعر الدولار بالسوق السوداء بعد موجة الانهيار؟