تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 4 مارس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3040 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3144 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2751 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2358 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22008 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.