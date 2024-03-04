سعر الذهب اليوم الاثنين يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

صعد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وارتفع الجرام 140 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 160 جنيها دفعة واحدة مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1846 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2374 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2770 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2084 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بهبوط 0.05% في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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