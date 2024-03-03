وزير الاتصالات يفتتح ملتقى "مستقبل تمكين المرأة فى عصر التحول الرقمي"

كتب- علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الملتقى السنوي لمبادرة "قدوة. تك" لتمكين المرأة (مستقبل تمكين المرأة فى عصر التحول الرقمى) الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد، يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفالات الدولية والمحلية بيوم المرأة خلال شهر مارس من كل عام.

قال وزير الاتصالات إن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكمن في قدرته على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق آثر مجتمعي و اقتصادى وتنموى فى مختلف قطاعات المجتمع.

أشار إلى أن مبادرة "قدوة. تك" التى أطلقتها وزارة الاتصالات تستهدف تمكين المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى تطوير مشروعها والوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وأوضح طلعت أن الاحتفال فى شهر مارس بمرور 5 أعوام على انطلاق مبادرة "قدوة. تك" يأتى بالتزامن مع المناسبات المعنية بتكريم المرأة سواء على المستوى المحلى من خلال يوم المرأة المصرية أو على مستوى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأضاف أن نسبة مشاركة المرأة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل إلى 45%.

وقدمت مبادرة "قدوة.تك" الدعم الرقمى لأكثر من 11 ألف سيدة ورائدة أعمال، من خلال تخريج 55 مجموعة تدريبية من كافة المحافظات فى المجالات الحرفية والخدمية ببناء مهاراتهن فى التسويق الرقمى باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى عقد أكثر من 70 جلسة استشارية وندوة توعية فى موضوعات داعمة للتجارة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وإنتاج المحتوى الرقمى المرئى والحلول الرقمية المتطورة.

وقال أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على المجالات الرئيسية للتنمية المستدامة، والنمو الشامل، والابتكار الاستراتيجي، والتحول الرقمي.

وشهدت فعاليات الملتقى تسليط الضوء على الدور الفاعل لمبادرة "قدوة.تك" فى استثمار القدرات الإبداعية للسيدات لفتح المجال أمام صاحبات الأعمال الحرفية والخدمية لمساعدتهن على اللحاق بـ مسار التحول الرقمي، بحسب البيان.

قالت هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة فى مصر، إنه تم تنفيذ برامج تدريبية فى إطار مبادرة "قدوة.تك" للعاملات فى الشركة القابضة للسياحة والفنادق التى تضم 10 شركات سياحية لتدريبهم على التسويق الإلكتروني لشركاتهن.