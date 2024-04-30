أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 52 و 58 جنيها بزيادة 17 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و 250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 190 جنيها و400 جنيهات بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 200 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و270 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.