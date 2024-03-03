سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 35 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1860 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 نحو 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2083 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بارتفاع 1.89% بنهاية الأسبوع، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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