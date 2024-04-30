اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

كتب- علاء حجاج:

حددت الشركة المصرية للاتصالات 14 مايو المقبل آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024 لعملاء نظام الفاتورة الربع سنوية.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي الربع سنوية في 15 أبريل الماضي وذلك لعملاء هذا النظام الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الربع سنوية بخطوات بسيطة، وهي كالتالي:

الموقع الرسمي: يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات التعرف على قيمة فاتورة أبريل 2024 الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي وذلك بعد تسجيل حساب على الموقع.

الرقم المختصر: تتيح المصرية للاتصالات لعملاء الفاتورة الربع السنوية للهاتف الارضي معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777، ليتم تسجيل رقم الهاتف الارضي لتظهر بعد ذلك قيمة الفاتورة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حولت عدد من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير وذلك منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.



وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر مايو، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من يونيو على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.