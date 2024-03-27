بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 45 جنيها مع بداية التعاملات، وواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، ليصبح قيمة الانخفاض 50 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2066 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 عند 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2187 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 0.36%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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