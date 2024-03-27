جهينة تعلن خفض أسعار منتجاتها حتى 18% ضمن مبادرة خفض الأسعار

كتت- دينا خالد:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء،خفض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر بنسب تصل إلى 18%.

وقالت الشركة إن ذلك "لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وهو ما يأتي متماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية".

وقد أعلنت الشركة قائمة الأسعار الجديدة حيث سجلت الألبان انخفاضاً وصل إلى 18% وسجلت العصائر أيضاً انخفاضاً وصل إلى 15%.

ووفق بيان الشركة، يأتي القرار متماشياً مع قرارات الحكومة المصرية ومساعيها الدؤوبة لخفض الأسعار وصد أي آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك.