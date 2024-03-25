قفزة في سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2033 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2173 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 0.33%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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