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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:14 م الأحد 24 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% عند 29060 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 106.01 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 80.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 25.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.63% عند 29055 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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