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BBC

زيادة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

12:32 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية بزيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي، الجمعة، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.37 جنيه حسب بيانات بوابة الأسعار، بزيادة 31 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 106.88 جنيه ، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 128.23 بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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