مدير IBM مصر: نتعاون مع "الاتصالات" لرقمنة عمل المؤسسات بالذكاء الاصطناعي

كتب- علاء حجاج:

قالت مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر، إن الشركة تتعاون مع الحكومة في رقمنة خدمات المواطنين، وتعميم الخدمات المصرفية، وكذلك المساهمة في رقمنة قطاعات الرعاية الصحية والتأمين، وتمكين ريادة الأعمال.

وأضافت في تصريحات لـ مصراوي، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي، خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بنشر ثقافة الشمول المالي، وإنجاز خطوات مهمة في هذا المجال.

وأوضحت أن الشركة تعمل في مصر منذ 70 عام، وخلالها تعاونت مع الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات في عدد من المشروعات مثل مشروع الرقم القومي وميكنة الضرائب لوزارة المالية وغيرها من المشاريع.

وكشفت عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات بشأن استخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والرقمنة الذكية لدورات العمل بالمؤسسات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام منصة watsonx، والتي تمثل الجيل القادم من منصات البيانات والذكاء الاصطناعي والمبنية على أفضل التقنيات مفتوحة المصدر.

بموجب مذكرة التفاهم، تعمل الشركة ايضاً على توفير خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي لتدريب وتقديم الدعم والاستشارات لفريق التطوير من مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب مدير عام الشركة بمصر، فإن الشركة تعمل على تعزيز الصادرات الرقمية لمختلف الأسواق من مصر، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر وثقة الشركة في قدرات الشباب المصري الواعد، وهو ما يتماشى مع مستهدفات وزارة الاتصالات لاستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 ومضاعفة الصادرات الرقمية.

وقالت عباس، إن الشركة تتعاون مع المصرية للاتصالات لتطوير شبكات الاتصالات وتسريع وتيرة التحول الرقمي باستخدام استراتيجية السحابة الهجينة المعتمدة على المصادر المفتوحة.

وعن دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد القومي، قالت إن الأزمات الحالية أظهرت الدور الأساسي للتكنولوجيا في مواجهة التحديات والحد من آثارها من خلال قيام جميع المؤسسات بمختلف القطاعات باستخدام التطبيقات والحلول التكنولوجية لتقديم خدمات رقمية مثل القطاع المصرفي والطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها مما يثبت أن اتجاه المؤسسات للتحول الرقمي أصبح شيء أساسي.

اضافت انه من المتوقع أن يكون لهذه الصناعة عائد اجتماعي واقتصادي كبير لتوفير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وفتح أسواقاً جديدة وخلق فرص عمل وإتاحة المنافسة على المستويات العالمية في المستقبل.

وتعتقد عباس، أن هناك فرص كبيرة لنمو الأعمال وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في كافة الصناعات والقطاعات الخدمية وهو ما سيدعم بالتبعية من مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر.

وترى عباس، أن الدولة المصرية تلعب دوراً كبيراً وأساسياً في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط كما أنها بوابة الدخول لإفريقيا، وفي نفس الوقت الاقتصاد المصري ضخم وبه العديد من الفرص المتنوعة الجاذبة للاستثمار، وقد أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات التي أنتجتها الأزمات الدولية المتعاقبة مؤخراً والتي أثرت بدورها على الاقتصاد العالمي ككل وبالتالي تأثر بها الاقتصاد المصري.

قالت أن الشركة تعاونت مع الحكومة في العديد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، من أبرزها، مشروع ميكنة منظومة الضرائب للدولة، ما ساهم في تقليل التهرب الضريبي، وزيادة إيرادات الدولة.

كذلك تم توقيع اتفاقية مع إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعي للبنوك والمؤسسات المالية بالتوافق مع تعليمات وسياسات البنك المركزي المصرى، بهدف إتاحة أنظمة رقمية للبنوك والمؤسسات المالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في إدارة أعمالهم والوصول لعدد أكبر من العملاء.

كما تعاونت الشركة مع وزارة التموين في مشروع ميكنة 22 صومعة قمح في عدة محافظات باستخدام برمجيات IBM للميكنة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية العام الجارى، دعمًا لخطة الوزارة لرقمنة منظومة تداول القمح وضمان حوكمة المخزون الاستراتيجي للدولة.