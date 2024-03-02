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BBC

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:10 ص السبت 02 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 111.06 جنيه، بزيادة جنيهين، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 99.88 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.25 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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