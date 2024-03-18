انهيار كبير.. لماذا تراجعت البورصة المصرية بأكثر من 6% اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

هوت مؤشرات البورصة بحلول نهاية تعاملات الاثنين، لينخفض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 6.34% عند 29091 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.62%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 7.85%.

وفسرت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، تراجع مؤشرات البورصة بهذه المستويات منذ بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين إلى أن مبيعات المؤسسات المحلية أثرت بالسلب على أداء سوق البورصة مما دفع أسهم جلسة اليوم للتراجع، مما دفع أسهم البورصة للتراجع بفعل عمليات من قبل الأفراد.

وأوضحت لمصراوي، أن السوق غير مستقر منذ فترة نتيجة أن بعض الأسهم كانت مقيمة بسعر الدولار في السوق الموازية، وبعد تراجعه انخفض تقييم هذه الأسهم.

ومنذ أكثر من أسبوعين رفع البنك المركزي الفائدة 6% في اجتماع استثائي، ورفعت البنوك سعر الدولار الرسمي من نحو 31 جنيها، إلى نحو 50 جنيها قبل أن يعاود الهبوط إلى نحو 48 جنيها.

وذكرت رمسيس، أن هناك تراجع في القوة الشرائية في البورصة مع اتجاه المؤسسات الأجنبية للاستثمار في السندات وليس الأسهم، حيث أن حجم التداول خلال شهر رمضان لا يتجاوز 4 مليارات جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.81% عند 31061 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.